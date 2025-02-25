Трампа поразил вопрос об участии США в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос о том, готова ли его страна участвовать в восстановлении Украины.
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