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Царьград

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Росконгресс объявил о тематике форума 'День сокола' на ВЭФ-2026

Росконгресс объявил о тематике форума 'День сокола' на ВЭФ-2026

В рамках ВЭФ-2026 во Владивостоке пройдет форум "День сокола". Программа включает пять мероприятий по международному сотрудничеству в охране редких птиц.

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