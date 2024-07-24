Кто стоит за намазами в православных храмах?

Михаил

Значит ли это, что христиане могут прийти в мечети и молиться там, установив распятие и иконы, когда там нет мусульманского моления? Вряд ли. Вот и православным это категорически не нравится. Это провокации с целью разжигания противостояния между конфессиями. В любой религии, в том числе и в исламе, совершать молитву можно в любом месте, где это удобно, а главное, никому не мешает. У верующих в большинстве религий есть свои идолы и символы, и вряд ли они позволят как-то завешивать их или убирать в угоду другим верам. Даже в Мекке мусульмане не ходят в православные храмы, которые там есть.