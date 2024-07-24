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Кто стоит за намазами в православных храмах?

Кто стоит за намазами в православных храмах?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "БОГОСЛОВЫ" ЗА СПИНОЙ МИГРАНТОВ: КТО СТОИТ ЗА НАМАЗАМИ В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ Затушенные таджиком-мигрантом с молитвенным ковриком свечи в храме, массовый намаз при входе в другой, бесцеремонно молившийся в третьем мигрант — все эти произошедшие за последние месяцы события суть звенья (причем лишь первые) одной цепи, которую общество просто не замечает.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Никто. Сюда. Их. Незвал. Молитесь. Дома. РОССИЯ. ДЛЯ. РУССКИХ. ДИКАРЯМ. МЕСТА. НЕТ
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9 час.
Михаил
Значит ли это, что христиане могут прийти в мечети и молиться там, установив распятие и иконы, когда там нет мусульманского моления? Вряд ли. Вот и православным это категорически не нравится. Это провокации с целью разжигания противостояния между конфессиями. В любой религии, в том числе и в исламе, совершать молитву можно в любом месте, где это удобно, а главное, никому не мешает. У  верующих в большинстве религий есть свои идолы и символы, и вряд ли они позволят как-то завешивать их или убирать в угоду другим верам. Даже в Мекке мусульмане не ходят в православные храмы, которые там есть.
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9 час.

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