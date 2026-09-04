Спрос вырос на треть: причину очередей на заправках объяснил департамент экономики Ямала

САЛЕХАРД, 4 сентября, ФедералПресс. На заправках в ЯНАО образовались очереди за бензином. Повышенный спрос на топливо спровоцирован сезонным фактором: жители вернулись из летних отпусков, а также начался учебный год, что увеличило интенсивность транспортного потока, объяснил окружной департамент экономики.