Откровения командира "Вагнера": Заход в Киев и уничтожение верхушки

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Царьград Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press, ТГ-канал "Разгрузка Вагнера".

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Всё верно
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6 час.
М
ММ
Интересные особи- либералы. Как зэк сидит, так его они делают вид, что защищают (только странно, что не защищают жертв преступлений!). А как зэк вдруг воюет за страну, то они его выставляют монстром.
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4 час.
Александр Каблучко
На то они и либералы. Эти, хуже анархистов, враги любой государственности, которая не соответствует их интересам. Сорос и все еврейство потрудились на славу
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2 час.

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