Исполнителя убийства генерала Кириллова завербовал куратор СБУ

Подозреваемым в организации теракта, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, стал приехавший в Москву уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии