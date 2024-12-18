Исполнителя убийства генерала Кириллова завербовал куратор СБУ

Подозреваемым в организации теракта, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, стал приехавший в Москву уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов.