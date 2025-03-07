Жена Петросяна будет судиться из-за одежды, Слава изменяет мужу, а Нюша хочет воссоединиться с Кридом

ЖЕНА ПЕТРОСЯНА БУДЕТ СУДИТЬСЯ ИЗ-ЗА ОДЕЖДЫТатьяна Брухунова обиделась на критику своего образа. Причём настолько, что хочет подать в суд на стилиста, который неосторожно высказался о её модных экспериментах.
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