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Культурология.рф

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История и археология: «Зазорные» дети на Руси: Почему матери их не кормили, а знахарки поили отравленными настойками

История и археология: «Зазорные» дети на Руси: Почему матери их не кормили, а знахарки поили отравленными настойками

В русских деревнях детей любили, но не баловали, как сегодня. У детей не было собственных комнат, огромного количества одежды и игрушек.

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