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SUSANIN

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Дополнительные средства выделит Москва для создания технопарков в Удмуртии

Дополнительные средства выделит Москва для создания технопарков в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. Удмуртия получит дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере высоких технологий.

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