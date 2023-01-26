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Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра хочет драться с обладателем титула в полутяжелом весе Джамалом Хиллом.

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