Дмитрий Губерниев: «СБР, не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! От зама по рюмкам уже взвыла вся команда!»

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). «СБР (Союз биатлонистов России), не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! Есть тренды и повестка! И здравый смысл! Есть и политика… Тут думать надо, но получается это не у всех… И весьма досадно, что тренер Шашилов пошел на поводу у тех, кто совсем не понимает нынешнюю повестку… Тут девочек жаль, которые без сомнения хотели бежать в Хантах! И не просто бежать, а бороться за победу и огромные призовые…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.