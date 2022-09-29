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«Вкусно — и точка» вернула долю McDonald's по объему трат в заведениях сети

«Вкусно — и точка» вернула долю McDonald's по объему трат в заведениях сети

Закрытие американской сети фастфуда McDonald's позволило ненадолго выйти в лидеры KFC, однако в августе сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» заняла первое место по доле расходов потребителей, сообщает РБК со ссылкой на Tinkoff Data.

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