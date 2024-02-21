Госдеп призвал всех избегать слов «мама», «папа», «парни», «муж», «жена»

Американская газета The New York Post опубликовала статью, где рассказала, что госсекретарь (министр иностранных дел) США Энтони Блинкен просит своих сотрудников воздержаться от употребления слов «мама», «папа», «парни», «муж», «жена», «дамы и господа», «отец», «мать», «сын», «дочь», а также «рабочая сила» (в английском варианте это звучит как manpower, в переводе – «мужская сила» - Авт.