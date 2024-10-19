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Царьград

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Пророчество Кронштадтского о России начинает сбываться: Возрождению быть

Пророчество Кронштадтского о России начинает сбываться: Возрождению быть

Пророчество Кронштадтского, очевидно, становится реальностьюСвященник Русской Православной Церкви Иоанн Кронштадский, несмотря на то, что жил в 19 веке, знал многое о будущем.

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