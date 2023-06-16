Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Президент России Владимир Путин, отвечая после своего выступления в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума на вопрос о политике украинского лидера Владимира Зеленского, назвал его позором еврейского народа.
Президент России Владимир Путин, отвечая после своего выступления в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума на вопрос о политике украинского лидера Владимира Зеленского, назвал его позором еврейского народа.
Свежие комментарии