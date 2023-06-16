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Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Президент России Владимир Путин, отвечая после своего выступления в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума на вопрос о политике украинского лидера Владимира Зеленского, назвал его позором еврейского народа.

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