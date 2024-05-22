На форуме "Добро - это просто" обсуждались проблемы семьи, старшего поколения и социальные проекты в Москве

На социальном форуме "Добро - это просто", который прошел в рамках объявленного в России Года семьи, обсуждались вопросы поддержки семьи, старшего поколения, вовлечения горожан в социальные проекты города, взаимодействия населения и органов власти.
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