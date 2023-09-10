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Юрий Кот: Что делают подобные персонажи на ключевых местах?

Юрий Кот: Что делают подобные персонажи на ключевых местах?

В Подмосковье задержаны бывший глава отдела миграции по Ленинскому городскому округу, его заместитель и один из сотрудников отдела.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Именно  коррупционеры  и  будут  принимать  решения  а  расстрелах...Будут  расстреливать  невиновных  *для  плана*...Вас  первого  ,  невиновного  и  расстреляют  продажные  силовики...
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