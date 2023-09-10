В Подмосковье задержаны бывший глава отдела миграции по Ленинскому городскому округу, его заместитель и один из сотрудников отдела.
Юрий Кот: Что делают подобные персонажи на ключевых местах?
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Именно коррупционеры и будут принимать решения а расстрелах...Будут расстреливать невиновных *для плана*...Вас первого , невиновного и расстреляют продажные силовики...
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4 час.
Виктор Молотков
Достаточно будет дать особые полномочия ветеранам СВО, когда они вернуться с войны. Вот те, наведут порядок в этом деле....
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2 час.
Алексей Тарасов
Vladimir Shalimov, " путинская вертикаль не справляется", а кто справится?
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55 мин.
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