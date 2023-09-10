Юрий Кот: Что делают подобные персонажи на ключевых местах?

ВА Владимир Акулов Именно коррупционеры и будут принимать решения а расстрелах...Будут расстреливать невиновных *для плана*...Вас первого , невиновного и расстреляют продажные силовики...

Виктор Молотков Достаточно будет дать особые полномочия ветеранам СВО, когда они вернуться с войны. Вот те, наведут порядок в этом деле....