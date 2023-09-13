Ришарлисон про 2 гола в 2023-м: «Люди, которые думали лишь о моих деньгах, ушли. Теперь все наладится»

У нападающего два гола в 29 матчах за «Тоттенхэм» и сборную Бразилии в 2023 году. «На поле я счастливый командный игрок, стараюсь помогать команде как можно лучше.
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