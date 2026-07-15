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Эксперт по внедрению ИИ Лопухина: клиповое мышление не снижает интеллект

Эксперт по внедрению ИИ Лопухина: клиповое мышление не снижает интеллект

Эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина заявила, что школа должна учить детей критически оценивать ответы нейросетей, проверять факты, понимать ограничения алгоритмов и самостоятельно принимать решения.

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