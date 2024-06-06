Убыль населения или намеренное уничтожение?

Не так давно в Сети начало набирать популярность крайне специфическое видео. В кадре украинская Хавронья с пониженной социальной ответственностью и типичной хуторской физиономией жаловалась на профессиональные трудности.
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