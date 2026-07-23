Собянин: Первый в мире космический мини-шаттл создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Резиденты московской особой экономической зоны представили две разработки, не имеющие аналогов в мире: космический аппарат, способный возвращать грузы с орбиты без сгорания в атмосфере, и сверхчувствительный датчик для регистрации частиц размером в несколько атомов.
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