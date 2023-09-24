Почему русские должны за всех умирать?

Erl Schweizer

Сплоченный народ преодолеет все препятствия. Сегодня Россия в лице Царьграда и его агентов во власти, в СМИ вносит раскол в общество. Посмотрите еще раз Конституцию РФ, она начинается примерно такими словами: "Мы, многонациональный народ РФ, ...". Конституция - основной закон, не Царьград, ловко втершийся под крышу патриотизма, талдычащий о государстве Российская Федерация как о государстве исключительно русских. Дошло до того, что многие агитаторы уже разговаривают на смысловом языке нацистов Украины, вместо борьбы со всеми видами преступности акцентируют внимание исключительно на этнических чистках, а власть, решая свои задачи, считает, что это пустяк. Не пустяк! Не следишь за базаром, оскорбляешь человека по национальному признаку, не признаешь его право гордиться принадлежностью к своей нации, он может стерпеть, но доверять тебе не сможет уже ни при каких обстоятельствах и отомстит тебе при первом же удобном случае. Именно 2 таких процесса набирают обороты в России: 1. справедливое отстаивание интересов русских в России и вне России, 2. рост недоверия к русским в основном из-за русских националистов, среди которых Царьград уже шустрит во власти и СМИ. Академики считают "заработанные" бабки, не видят ничего, не слышат, за них все решают раскольники XXI века.