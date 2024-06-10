В Пермском крае водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком

Авария была зафиксирована утром 10 июня на трассе Пермь — Екатеринбург.В Пермском крае произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа, в результате которого пострадал водитель легковушки.
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