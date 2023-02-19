TAC: Украина необоснованно надеется на победу

Необоснованный оптимизм © AP Photo / Felipe Dana Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Запад должен умерить необоснованный оптимизм по поводу фантомной победы над Россией, пишет TAC.
Необоснованный оптимизм © AP Photo / Felipe Dana Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Запад должен умерить необоснованный оптимизм по поводу фантомной победы над Россией, пишет TAC.
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