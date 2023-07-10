Гоп-стоп Пригожина

Роман Рессер

Словарный запас у сапожника богаче, чем у этого, так называемого, автора. Не утихает, все-таки, уважение к вагнерам. То автопробеги в их поддержку, то на обычных мероприятиях машут их флагом, которых полиция гоняет. Как говорится, "соли" маловато, надо бы добавить. Вот, сейчас по Рен.ТВ рассказывали про особняк Пригожина, золото, валюту ... детей разбалованных. Брали интервью у каких-то людей, якобы работавшие в "Конкорде" и называли Пригожина диктатором и деспотом. Никто даже не сказал, что сын Пригожина тоже воевал в "Вагнере". Чем больше будут хаить Пригожина, тем больше поднимут его авторитет в глазах людей. Если хотят чтоб народ забыл о нем, нужно разом всем замолчать. Хвалить Шойгу с Герасимовым нет смысла. Во-первых: это будет не искренно, во-вторых: еще больше уронят доверие. Молчать, и только - молчать.