Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Новая стратегия развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
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