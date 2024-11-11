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Мода и Шоу-бизнес

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Лолита восхитилась танцами многодетной матери из Находки

Лолита восхитилась танцами многодетной матери из Находки

«Я сейчас скажу вам одну вещь, и можете относиться ко мне как угодно. Кая — мое слабое место. Я наблюдаю это невероятное трудолюбие у мамы троих детей, на что мало кто решится!» — прокомментировала выступление Каи Лолита.

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