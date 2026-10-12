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Политнавигатор

871 подписчик

Саакашист потребовал от Украины «уже завтра создать ядерку, а потом послать всех на… »

Саакашист потребовал от Украины «уже завтра создать ядерку, а потом послать всех на… »

Украина должна незамедлительно создать ядерное оружие, не обращая внимание на мнение мирового сообщества.

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