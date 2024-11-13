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Три легковушки и автобус столкнулись на Белинского

Три легковушки и автобус столкнулись на Белинского

В Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП на улице Белинского.Три легковых автомобиля и маршрутка столкнулись на улице Белинского вечером 12 ноября, сообщает нижегородская Госавтоинспекция.

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