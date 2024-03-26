США помогают Украине не из большой любви к жителям этой страны, а исходя из стремления сохранить собственное доминирование, тогда как основной задачей Евросоюза осталось обеспечение киевского режима оружием.
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