Глава Kaspersky GReAT рассказал, как избежать уловок мошенников в Telegram

Эксперт Галов посоветовал русским не скачивать файлы .apk или .exeВ последнее время одной из самых популярных мошеннических схем в Telegram является рассылка фотографий, открыв которые можно подхватить вирус на устройство.
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