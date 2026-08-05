Председатель СК России провел личный прием по проблеме нарушения жилищных прав сирот в Ставропольском крае

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел личный прием заявителей из Ставропольского края, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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