Пентагон: США не ведут холодную войну с РФ и КНР в космосе

Глава пресс-службы американского оборонного ведомства Патрик Райдер проинформировал о том, что власти не считают очередной холодной войной космическую гонку, которая навязывается Китайской Народной Республике и Российской Федерации.
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