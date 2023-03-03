Европа столкнулась с высокой инфляцией вслед за ростом цен на энергоносители

Евростат объявил в среду, что инфляция в Европе в начале года снизится меньше, чем ожидалось. Сначала она была вызвана ростом цен на энергоносители в 2022 году, теперь же она сохраняет свою динамику, в частности, из-за роста цен на продукты питания.