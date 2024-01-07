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Стало известно, кто подставил Настю Ивлееву и рэпера Vacio с “голой вечеринкой”

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Конечно про &quot;деньги Запада&quot; - это стеб. А виноваты те кто конкретно на пустом месте раздул скандал из этого.
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