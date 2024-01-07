Стало известно, кто подставил Настю Ивлееву и рэпера Vacio с “голой вечеринкой”

Как выяснилось, Настя Ивлеева, иноагент Моргенштерн* и 21-летний рэпер Vacio давно знакомы. А история с “голой вечеринкой” может быть черным пиаром нового трека рэпера Моргена* или своего рода подставой для блогерши-миллионницы.
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