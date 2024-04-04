Ждет третьего ребенка? Меган Маркл спровоцировала слух о беременности

Герцогиня попала в крайне неловкую ситуацию. Меган Маркл вызвала подозрения в беременности LEGION-MEDIAФанаты Меган Маркл оживленно обсуждают свежий слух о том, супруга принца Гарри ждет еще одного ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии