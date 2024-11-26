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Царьград

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Участник СВО из Самары разработал новую тактику штурмовых действий

Участник СВО из Самары разработал новую тактику штурмовых действий

Командир русского батальона придумал эффективную тактику штурмовых действийСогласно сообщению пресс-службы правительства Самарской области, русский боец Андрей Чувашов смог хорошо отличиться в зоне проведения спецоперации.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
И что здесь нового? Только то что ( используя лишь ограниченные ресурсы) из-за отсутствия их. 🤣😂
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17 час.

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