Командир русского батальона придумал эффективную тактику штурмовых действийСогласно сообщению пресс-службы правительства Самарской области, русский боец Андрей Чувашов смог хорошо отличиться в зоне проведения спецоперации.
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