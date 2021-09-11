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Военнослужащие иностранных воинских контингентов выполнили боевые стрельбы из вооружения российской боевой техники на полигоне «Мулино»

Военнослужащие иностранных воинских контингентов выполнили боевые стрельбы из вооружения российской боевой техники на полигоне «Мулино»

Военнослужащие воинских контингентов иностранных государств, принимающих участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», в рамках подготовки к совместным практическим действиям на полигоне «Мулино» в Нижегородской области выполнили боевые стрельбы из вооружения российской боевой техники – танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

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