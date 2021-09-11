Военнослужащие иностранных воинских контингентов выполнили боевые стрельбы из вооружения российской боевой техники на полигоне «Мулино»

Военнослужащие воинских контингентов иностранных государств, принимающих участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», в рамках подготовки к совместным практическим действиям на полигоне «Мулино» в Нижегородской области выполнили боевые стрельбы из вооружения российской боевой техники – танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.
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