США призывают Си Цзиньпина признаться в вине за распространение коронавируса по всему миру

Член Республиканской партии, сенатор США от штата Миссури Джош Хоули в письме председателю КНР Си Цзиньпину призвал его признать ответственность за появление и распространении коронавируса, вызвавшем пандемию, – сообщают в пятницу, 10 марта, СМИ.