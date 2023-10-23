В Арсеньеве Приморского края сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю рыбной продукцией

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Путина - 2023» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» проводят рейдовые мероприятия по выявлению, пресечению и документированию правонарушений в сфере потребительского рынка.
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