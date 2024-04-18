СК РФ: Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение представить доклады по уголовным делам, связанные с хирургическими вмешательствами в частной московской клинике, которые привели к ухудшению здоровья и инвалидности пациентов.
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