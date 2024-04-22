Аньелли после победы «Интера» в Серии А написал, когда «Ювентус» выиграл 20-й титул: «16 мая 1982 года»

«Интер» одолел «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевал скудетто – 20-е в истории клуба. Эта победа дает право «нерадзурри» нанести на форму вторую звезду, первую клуб завоевал в 1966 году после 10 выигранных титулов чемпионата Италии.
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