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Вокруг света: Россиянка вышла замуж и переехала в Египет, но предостерегает бывших соотечественниц от брака с египтянами

Вокруг света: Россиянка вышла замуж и переехала в Египет, но предостерегает бывших соотечественниц от брака с египтянами

Она родилась и выросла в Москве, но при этом едва ли не с самого детства мечтала стать египтологом.

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