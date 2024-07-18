В России спрогнозировали развитие одной формы жилищного обеспечения граждан

Депутат Разворотнева спрогнозировала развитие рынка наемного жилья в России Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева допустила развитие одной формы жилищного обеспечения в России — наемного жилья.
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