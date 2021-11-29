В матче с «Клипперс» Стефен Карри набрал 33 очка, 5 подборов, 6 передач, 6 перехватов и показал технический арбитру

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри принес победу своей команде в матче с «Клипперс» (105:90), набрав 33 очка, 5 подборов, 6 передач и 6 перехватов и реализовав 12 из 22 бросков с игры и 7 из 13 трехочковых.
Популярные статьи
- Линекер о «Золотом мяче»: «Великолепная семерка. Поздравляю Месси. Поистине выдающийся игрок»
- Тренер Ильин о полиции после отказа надеть маску: «Они сами нарушают закон, а требуют с граждан»
- Карацев после того, как они с Рублевым выбили Испанию из Кубка Дэвиса: «Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию»
Свежие комментарии