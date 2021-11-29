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В матче с «Клипперс» Стефен Карри набрал 33 очка, 5 подборов, 6 передач, 6 перехватов и показал технический арбитру

В матче с «Клипперс» Стефен Карри набрал 33 очка, 5 подборов, 6 передач, 6 перехватов и показал технический арбитру

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри принес победу своей команде в матче с «Клипперс» (105:90), набрав 33 очка, 5 подборов, 6 передач и 6 перехватов и реализовав 12 из 22 бросков с игры и 7 из 13 трехочковых.

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