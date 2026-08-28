ICE detains far-right activist Milo Yiannopoulos for overstaying his visa

Far-right political commentator Milo Yiannopoulos was detained Friday in Louisiana for overstaying his visa, immigration officials said.
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