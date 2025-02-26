Огромный медведь растерзал двух сородичей и бросился на охотников

Outdoor Life: Охотник убил огромного гризли, растерзавшего двух медведей Американский охотник рассказал, как более 70 лет назад ему удалось расправиться с рекордным по размеру гризли, который за сутки до этого растерзал двух сородичей.
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