Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Бывшая подруга пригласила меня на свадьбу и хочет, чтобы я заплатила за вход 550$

Бывшая подруга пригласила меня на свадьбу и хочет, чтобы я заплатила за вход 550$

Многим из нас нравится быть гостями на свадьбе. Но как бы вы отреагировали, если бы один из ваших бывших друзей, с которым вы не общались годы, прислал вам приглашение в смс-рассылке, в котором было указано, что все свадебные расходы вы покрываете со своего кармана? Это реальный случай, а котором рассказала одна девушка в сети:"Мы дружили с девушкой с моего универа, пока она не обручилась 2 года назад и не порвала отношения со всеми своими одинокими друзьями, потому что, по ее словам, она «слишком хороша для одиноких друзей и теперь должна общаться только с теми, кто помолвлен или семейный".

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