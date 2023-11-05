И трёх суток не прошло. Пугачёва не задержалась в России – доказательства предъявил Галкин*

И трёх суток не прошло. Алла Пугачёва не задержалась в России в ходе очередного – доказательства отбытия "примадонны" за границу предъявил Максим Галкин*Приехать в Россию на пару дней и быстро покинуть страну – такова, судя по всему, новая традиция Аллы Пугачёвой, установившаяся после начала СВО.