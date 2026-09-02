Мэр Горловки сообщил о 125 обстрелах ВСУ за неделю, один погиб

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что на этой неделе было зафиксировано 125 обстрелов города со стороны ВСУ, включая атаки беспилотников.
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